〈熱門股〉汎銓搭矽光子熱潮 飆漲27%創14個月新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-21 12:40

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汎銓 (6830-TW) 本周受惠矽光子題材持續延燒，獲買盤強力卡位，最高衝上 197 元，企圖挑戰歷史新高 198 元，不過受獲利了結賣壓影響，週五終場收在 183.5 元，單周仍大漲 27.43%。

汎銓長年布局矽光子與 AI 晶片所需的先進製程，是今年矽光子聯盟中唯一有實際業績貢獻的公司，AI 晶片龍頭也在公司竹北廠區設立一條龍檢測專區，看好明年、後年獲利越來越漂亮。

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尤其在矽光子領域，汎銓早已投入研發多年，甚至獨家做出矽光子檢測設備，可精準找出漏光、斷光的位置，目前已加入業績貢獻，根據客戶 2026 年量產的計畫，明年客戶研發動能會更強，帶動公司相關業績爆發。