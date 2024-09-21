中信金搶親宣告結束、央行出重拳打房、iPhone 16開賣 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-21 10:10

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中信金申請公告收購新光金一案，金管會周一 (16 日) 不予同意，中信金也於周五 (20 日) 發布重訊指出，董事會拍板停止收購新光金；央行周四 (19 日) 召開第三季理監事會議，出重拳打房；iPhone 16 系列週五正式開賣，以下為本周大事回顧：

金管會不予同意中信金收購新光金 搶親宣告結束

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至於中信金是否二度送件，童政彰表態，雖文字委婉，但監理態度堅定，就是不同意。

而中信金也於周五 (20 日) 發布重訊表示，尊重主管機關指示，並經董事會討論後，此案停止進行。

央行第三季理監事會

楊金龍出重拳打房！房貸成數全台都降、有房者寬限期也沒了

中央銀行周四 (19 日) 召開第三季理監事會議，維持第二季升準不升息腳步，但打房力道相當重，央行總裁楊金龍提四大打房措施，甚至新增規範自然人名下有房屋者的第 1 戶購屋貸款不得有寬限期，自然人第 2 戶購物貸款最高成數由 6 成降為 5 成，並擴大實施地區至全國，也就是說，打房措施不再僅限於六都、且連長輩贈與房屋的有房族都受到波及，周五 (20 日) 起生效。

對此楊金龍也放重話，「這次是給投資客和投機客一個 lesson，不要以為很容易貸款，要帶多少有多少」，要給他們一個警覺。

利率連 2 凍如預期 再升準 1 碼

央行維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款通利率和短期融通利率分別為 2%、2.375% 和 4.25%，符合市場多數預期。不過再度調升新台幣存款準備率 0.25 個百分點 (1 碼)。

iPhone 16 開賣 電信三雄迎來 5G 開台後最大換機潮 初期供不應求

蘋果 (AAPL-US)iPhone 16 系列今 (20) 日開賣，也是首度新電信三雄之姿搶攻 iPhone 16 商機，電信三雄皆指出，iPhone 16 系列登場後，有望迎來 5G 開台以來最大的換機潮；供貨方面，中華電信 (2412-TW) 與台灣大 (3045-TW) 表示，初期有供不應求的狀況，遠傳 (4904-TW) 同樣供不應求，不過預計 2 周後供貨會充足。

Fed 啟動降息循環 一口氣先降 2 碼

聯準會 (Fed) 周三 (18 日) 開啟 2020 年以來首次降息，本輪一口氣降息 2 碼，將基準利率走廊調降至 4.75 至 5.00%，以阻止勞動力市場放緩。

長榮：美東碼頭罷工可能性「非常高」明年運價這樣解讀