〈熱門股〉化工族群獲資金追捧 三晃連飆4根漲停

化工族群本周獲資金追捧，在三晃連飆 4 根漲停，以及中美晶旗下台特化掛牌蜜月行情帶動下，展宇、中華化、誠泰科技、大立、永純、磐亞等多檔化工股週五也攻上漲停。

‌



另外，展宇 (1776-TW) 週五收 25.3 元，則為近 3 年新高，周漲 24%，若從 8 月 22 日起漲來看，展宇近一個月的漲幅也達 43%；中華化 (1727-TW) 週五收 41.55 元、同樣為近 29 個月新高、周漲 17%。