〈熱門股〉化工族群獲資金追捧 三晃連飆4根漲停
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-21 17:20
化工族群本周獲資金追捧，在三晃連飆 4 根漲停，以及中美晶旗下台特化掛牌蜜月行情帶動下，展宇、中華化、誠泰科技、大立、永純、磐亞等多檔化工股週五也攻上漲停。
三晃 (1721-TW) 本周帶量突破整理平台，連續飆出 4 根漲停，週五收在 24.25 元，創 2022 年 5 月以來近 29 個月新高；大立 (4716-TW) 週五收 30.1 元，則創近 13 年新高。
另外，展宇 (1776-TW) 週五收 25.3 元，則為近 3 年新高，周漲 24%，若從 8 月 22 日起漲來看，展宇近一個月的漲幅也達 43%；中華化 (1727-TW) 週五收 41.55 元、同樣為近 29 個月新高、周漲 17%。
永純 (4711-TW) 週五收 20.25 元，周漲 23%、誠泰科技 (4767-TW) 收 40.9 元，周漲近 2 成、磐亞 (4707-TW) 收 16.35 元，周漲 12%。其他像是德淵 (4720-TW)、國精化 (4722-TW) 等週五收漲逾 8%、日勝化 (1735-TW)、永光 (1711-TW) 漲逾 5%。
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