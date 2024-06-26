汎銓通過配發現金股利4.5元 完成董事改選

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-26 18:55

檢測分析業者汎銓 (6830-TW) 今 (26) 日召開股東會，今日股東出席率達 69.84%，會中承認並通過 2023 年度營業報告書、決算表冊案等各項討論事項，並通過 2023 年配發每股 4.5 元現金股利，配發率達 80.5%，已連續三年現金股利配發率超過 7 成，將公司經營成果回饋全體股東。

汎銓股東會同步改選董事五席及獨立董事四席，當選之董事包括順順投資 (股) 公司代表人柳紀綸、順順投資 (股) 公司代表人柳淳浩、加承投資 (股) 公司代表人陳榮欽、喬讚投資 (股) 公司代表人廖永順、牧泊投資 (股) 公司代表人林信彩，四席獨立董事則由崔長風、袁鴻昌、楊佳陵、王健珉擔任，新任董事 (含獨立董事) 之任期三年，自 2024 年 6 月 26 日至 2027 年 6 月 25 日。

汎銓指出，新一屆董事會成員在年齡、經歷、性別等皆具多元性與專業性，帶領董事會多面向思維與策略，此外，股東會後召開董事會，一致推選柳紀綸續任董事長，持續帶領全體經營團隊擴大未來營運版圖，並於材料分析 (MA) 領域保持關鍵要角，協助半導體相關客戶推進先進製程、先進封裝等技術研發時程，並創造所有股東、員工、供應鏈、客戶價值最大化表現。

觀察全球 AI 發展前景，半導體相關大廠積極投入先進製程、先進封裝技術研發資源，為完善佈建汎銓中長期營運成長動能，除持續投入檢測分析關鍵專利與工法之研發量能，截至 2023 年已取得 20 項檢測分析產業中核心的發明專利，墊高汎銓於檢測分析業界技術門檻。

另一方面，汎銓於 2023 年下半年起積極佈建新場地、引進最新檢測設備、專業檢測人力擴增、海外營運據點拓展等策略，2023 年公司旗下整體員工人數較前一年度新增逾 115 人、並達 595 人，以及旗下竹北營運二廠新據點已於 2024 年 1 月正式啟用。