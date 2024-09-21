罷工衝擊、太空業務受挫 波音新任執行長開鍘部門負責人

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-21 10:56

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波音 (BA-US) 周五 (20 日) 表示，其陷入困境的太空和國防部門負責人 Ted Colbert 將立即離開公司，這是新任執行長 Kelly Ortberg 領導下的首次管理層變動。

8 月上任的 Ortberg 表示，該部門營運長 Steve Parker 將接替 Colbert 的職責，直到之後任命其他人接手。

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Ortberg 在給員工的電子郵件中寫道：「在這個關鍵時刻，我們的首要任務是恢復客戶的信任，並滿足他們對我們的高標準期望，以幫助他們在世界各地完成關鍵任務。過共同努力，我們將能提高績效，並確保兌現承諾。」

波音公司的太空業務近日遭受重大挫折，尤其是美國太空總署 (NASA) 決定讓波音的 Starliner 太空船在不載送太空人的情況下返回地球一事。根據路透社對證券備案文件的分析，自 2016 年以來，Starliner 已讓波音公司超支 16 億美元。

Colbert 的去職適逢波音公司 3.2 萬人名員工以上大罷工之際，波音已宣布暫停招聘且高層薪水凍漲，以及強制數千名白領員工休假，以節省現金。

波音三大主營業務之一的國防、太空和安全部門在 2023 年和 2022 年損失數十億美元，高層將這在很大程度上歸因於定價契約的成本超支。其中，波音因遲交兩架改造後的 747-8 飛機作為美國總統專機「空軍一號」而損失超過 20 億美元。

波音周五收跌 0.84% 至每股 153.29 美元，今年迄今約跌約 41%。

禍不單行

今年 1 月阿拉斯加航空的一架波音 737 MAX 9 新飛機因 4 個關鍵螺栓不見，導致艙門在空中脫落飛走，波音公司也面臨重大麻煩。

波音今年 7 月同意承認一項刑事詐欺共謀指控，並在違反 2021 年延期起訴協議後，支付至少 2.436 億美元。

美政府表示，波音故意向聯邦航空管理局 (FAA) 就 737 MAX 的關鍵軟體做出虛假陳述。