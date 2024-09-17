罷工重創 月燒10-15億美元 波音暫停招聘 高層薪資凍漲

鉅亨網編譯許家華 2024-09-17 10:02

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持續不斷的罷工行動令波音 (BA-US) 周一 (16 日) 股價再次收低，波音宣布將暫停招聘且將凍漲管理層薪資。

波音財務長 Brian West 向員工表示：「這次罷工嚴重損害公司的復甦，乃至必須採取必要措施來保護現金並保障我們的共同未來。」

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波音周一股價下跌 0.8%，收 155.55 美元，延續上周五 3.7% 跌幅，創 52 週新低。上周四波音工會成員以壓倒性票數決定罷工。標普 500 指數和道瓊斯工業平均指數周一分別上漲 0.1% 和 0.6%。

CappThesis 創辦人兼市場技術分析師 Frank Cappelleri 指出：「156 到 162 美元的區間是波音股價在 4 月、8 月和 9 月的關鍵低點。換句話說，當前水準下方幾乎沒有支撐，因此必須盡快穩住。」

如果股價跌破該區間，可能會導致更低的股價出現。專注技術分析的研究公司 Fairlead Strategies 創辦人 Katie Stockton 表示：「如果 150 到 160 美元的支撐位被明確突破，將是一個重大打擊。」次級支撐位約在 120 美元附近。

Stockton 和 Cappelleri 是技術分析師，透過歷史股價圖表來分析投資者進出場時間點，並沒有對該股做出基本面判斷。

波音股價年初至今已下跌約 40%。生產和品質問題持續困擾著公司，並造成股價下滑。自 1 月 5 日以來，因阿拉斯加航空 (ALK-US) 一架 737 MAX 9 飛機在飛行中發生緊急門堵塞事件，波音股價已下跌約 37%。

FactSet 的數據顯示，2024 年初，華爾街預期波音每股盈餘和自由現金流分別約為 4.30 美元和 60 億美元，但如今其 EPS 預估已轉為每股虧損 4.41 美元，而波音預計將消耗 76 億美元現金。

分析師警告，罷工的影響取決於持續時間。根據多位分析師估計，罷工每拖延一個月，2024 年的現金消耗將增加 10 億美元至 15 億美元。

儘管面臨挑戰，Benchmark 分析師 Josh Sullivan 仍對波音股票持「買入」評級，目標價為 250 美元，這意味著目前股價有約 59% 的上漲空間。他指出：「從整體來看，國際機械工會的罷工是波音與員工、供應商、監管機構及其他利益相關者之間敵對關係的一個縮影。」

波音未來需要解決的問題包括改善資本結構、投資新飛機以與空中巴士（Airbus）競爭，並改善與員工的關係。分析師表示，波音的股價表現需要大量的努力才能變得穩定。