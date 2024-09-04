波音無法實現自由現金流目標 遭富國降評 下砍目標價 股價重挫7%

鉅亨網編譯許家華 2024-09-04 09:30

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富國銀行表示，波音公司 (BA-US) 100 億美元的年度自由現金流目標恐約推遲兩年至 2027-28 年，且在開發新飛機前必須籌集 300 億美元，因此下調波音股票評級。

富國銀行首席分析師 Matthew Akers 將波音股票評級下調至「減持」，目標價下調至 119 美元，較上一收盤價下跌 32%。隨後，波音周二股價重挫 7.32%，跌至近一年半低點，盤後續跌 0.3% 以上，報每股 160.50 美元，拖累道指表現。

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「波音公司背負著約 450 億美元的淨債務，必須在開始下一個飛機開發週期之前解決這個問題。」Akers 補充，削減債務的舉措將耗損其到 2030 年的現金流。

波音今年 1 月發生起飛後緊急出口艙門突然爆開脫落的事故，導致監管機構限制其 737 MAX 的生產，令其自由現金流承壓。

「考慮到未來幾年可能會推出新飛機，波音公司將須加速支撐資產負債表。」Akers 說。

Akers 在 LSEG Workspace 數據庫中，其估計準確性方面被評為三星級（滿分五星級）。

「我們估計需要籌集約 300 億美元的股權，才能在 2027 年前將淨債務恢復為零。」

波音則以財務長 Brian West 7 月時的財報電話會議上的評論作回應。West 當時表示，波音將以審慎的方式管理其資產負債表，並將在需要時補充流動性。

波音 2022 年時訂定「2025 年或 2026 年之前實現年度現金流 100 億美元」的目標。

Akers 表示，如果波音「晚幾年」推出新飛機，這段時間只償還債務，那麼其自由現金流可能會在十年內增長到每股約 20 美元，但沒有新機型意味著面臨市占遭競爭對手空中巴士搶走的風險。