蘋果上市日 尾盤遭甩賣 成交量250億美元全球第一 巴隆：長期增長潛力仍強勁

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-21 13:24

‌



隨著新款 iPhone 16 的上市，周五 (20 日) 對於蘋果粉絲來說是個喜悅的時刻，但對於投資者而言，情況則更為複雜。

‌



數據顯示，該日最後時點的交易量達到 1.1 億股，成交額超過 250 億美元，全天交易量高達 729.55 億美元，與滬深 A 股 20 日的總成交量相當，確立了蘋果股票在當日的全球領先地位。

值得注意的是，這麼大的賣出量究竟來自何方，顯然非一般投資者所能驅動，市場的未來走向仍需持續觀察。

《巴隆周刊》報導，根據道瓊市場數據團隊的分析，自 iPhone 發布以來，蘋果股票在 17 年的時間裡表現出一定的趨勢。新 iPhone 發布當天，股價平均下跌 0.1%；而在上市日，股價再下滑 0.1%。隨後的一周，蘋果的表現略遜於大盤。不過，長期來看，從 iPhone 發布 6 個月後，蘋果的股票平均回報率達到 11.7%，超過標準普爾 500 指數 8 個百分點。

儘管市場對新 iPhone 的反應冷淡，但蘋果的長期增長潛力依然強勁。過去十年，蘋果的年化回報率達到 26%，遠超大型股指數的表現。市場對新產品的低估與消費者的熱愛形成鮮明對比。

近期，有科技新聞指出蘋果在硬體創新方面的乏力，尤其是新款 Apple Watch 和 AirPods 的更新。然而，蘋果的逐步改進卻是其成功的關鍵，並且其業務模式已不再完全依賴 iPhone 的銷售。

此外，蘋果還在人工智慧 (AI) 領域持續發展，儘管市場對其能力表示懷疑。自從 4 月以來，蘋果的股票已經上漲 39%，重新奪回全球市值最高公司的地位。儘管近期對於 iPhone 16 的評價不佳，市場對蘋果 AI 的擔憂再次浮現，但分析師的悲觀情緒也為未來的潛在上升留出了空間。