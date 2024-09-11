波音推遲 737 MAX生產目標至明年3月 巴隆：非股價下跌主因 周四勞工投票才是

鉅亨網編譯許家華 2024-09-11 11:16

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根據最新報導，波音 (BA-US) 推遲其 737 MAX 飛機的增產計畫，引發投資者擔憂，導致其股價在周二交易中下跌 1.7%，收於 160.07 美元。然而，《巴隆》週刊專欄作家 Al Root 指出，股價下跌的主因並非 737 MAX 的生產延遲，而是即將到來的勞工投票。

《路透社》周二 (10 日) 報導，波音近日通知其供應商，推遲每月生產 42 架 737 MAX 的生產目標，自原定 2024 年 9 月起實施延後至 2025 年 3 月起。波音財務長 Brian West 在第二財季的財報會議上表示，調整生產計畫是基於供應鏈的需求和庫存水準。

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美國聯邦航空管理局（FAA）目前已將 737 MAX 的生產上限設定為每月 38 架，這是因為早前發生的 737 MAX 9 飛機緊急門蓋爆炸事件，FAA 希望在解除上限之前看到改進的證據。

波音公司 MAX 噴射機的月產量還沒有達到 38 架，今年的比率已接近每月 25 架。波音公司放慢生產速度以利提高品質。

然而，MAX 生產緩慢對航空公司影響最大，影響最嚴重的航空公司包括西南航空 (LUV-US)、美國航空 (AAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 和阿拉斯加航空 (ALK-US)，這四家公司在其機隊中擁有超過 500 架 737 MAX 飛機，約佔所有 737 MAX 交付的三分之一。

此外，GE 航空 (GE Aerospace) 作為 737 MAX 的引擎製造商，也將受到生產減少的影響。

勞工投票

投資者目前更加關注周四即將舉行的勞工投票。該投票將決定一項新的勞動協議。周末，波音和代表太平洋西北地區約 3.3 萬名工人的重要工會達成暫定勞工協議，在合約期間將普通工人的工資提高約 33%。

工會領導人雖然支持該協議，但工會主席 Jon Holden 預測，工會成員可能會投票反對。若投票結果為否決，可能會引發罷工，進一步影響 737 MAX 的生產。