勞資爭端升級！三星警告印度廠罷工員工：「不工作就沒薪水」

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-20 22:30

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根據路透周五 (20 日) 報導，三星電子的一封電子郵件顯示，三星電子警告印度南部的罷工工人，如果繼續抗議就拿不到薪水而且還會面臨被解僱的風險，加劇勞資雙方之間的糾紛。

電子郵件中寫道：「依照不工作就不給薪的原則，自 2024 年 9 月 9 日罷工到重回工作崗位之前將不發薪。」

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自 9 月 9 日以來，數百名三星印度員工在清奈市附近家電工廠附近的臨時帳篷抗議。他們一直在要求提高薪資並承認該工廠的工會，該工廠貢獻三星每年 120 億美元的收入的大約三分之一。

三星上周在地區法院起訴抗議工會，尋求臨時禁令，以限制工廠內外的口號和演講。

其實早在 6 月，三星工會就曾發起一次罷工，主要目的是表明立場，敦促三星關注並重視員工的勞資權益和工作環境議題。

但在隨後 7 月，工會與三星的談判破裂，擁有 3 萬多名員工的三星工會表示準備無限期延長罷工時間。

三星在本次發出的電子郵件中警告，如果員工在 4 天內沒有上班，需要解釋為什麼「不應該被解僱」。

該公司上周表示已開始與工廠的工人進行討論，以儘早解決所有問題。至少有 3 名罷工的三星員工證實收到人力資源團隊周五的警告電子郵件。

該封電子郵件還表示，三星管理層表示所有問題都可以透過討論來解決。據幫助動員工廠工人的勞工組織 CITU 稱，三星工人平均每月賺取 25,000 盧比 (300 美元)。他們要求在 3 年內加薪 36,000 盧比 (430 美元)。