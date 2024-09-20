國內進口鋼品待去化 中鴻10月內銷盤價每噸下跌1000-1200元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-20 22:32

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中鴻 (2014-TW) 開出最新盤價，10 月內銷熱軋每公噸調降 1200 元，冷軋及鍍鋅調降 1000 元，11 月外銷依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻說明，當前季節性因素逐步緩解，鋼材供需有望加速平衡；然考量國內進口鋼品仍待去化，為提升客戶接單競爭力並貼近市場行情，故本次盤價適度調降。

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總體經濟方面，美國及歐元區通膨持續放緩，8 月份 CPI 皆降至 3 年低點，Fed 亦首度展開降息，預期年末仍有調整空間，有望支撐消費及投資需求。

且中國大陸官方亦擴大「兩新」政策支持力道，提振設備更新與消費品汰換需求，預計全球經濟可望溫和復甦。

鋼鐵供需方面，中國大陸國統局 8 月粗鋼日均產量 251.35 萬噸，續創年內新低且鋼材社會庫存加速下降，鋼廠擴大減產效果顯現。