「未降息」！中國央行宣布：1年期、5年期LPR維持不變

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-20 09:48

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中國 9 月貸款市場報價利率（LPR）報價出爐，1 年期、5 年期 LPR 均維持不變。

據《華爾街見聞》報導，中國人民銀行（央行）周五（20 日）授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期 LPR 為 3.35%，5 年期 LPR 為 3.85%，均按兵不動，以上 LPR 在下次央行發布 LPR 之前有效。

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中國央行周五展開人民幣（下同）5,719 億元 7 天期逆回購操作，將操作利率維持在 1.70% 的水準，且今天有 2,362 億元逆回購到期。

美國聯準會（Fed）周四凌晨宣布將聯邦基金利率目標區間下調 50 個基點，降至 4.75%～5.00% 區間。

針對美國降息的影響，廣開首席經濟學家連平表示，中國的貨幣政策將因此獲得更大寬鬆空間，具備啟動新一輪降準、降息的條件。

從降準的可能性來看，目前中型銀行加權平均存款準備金率為 6.5%，大型銀行加權平均存款準備金率為 8.5%。

如央行對大中型銀行定向降準 0.5 個百分點，預估可向市場釋出流動性 6,000 億元以上。鑑於當前中國的實際利率依然偏高，央行有可能集中政策資源，在今年底或明年初單次降息 50 個基點左右。