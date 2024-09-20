大成引進日本連鎖燒鳥居酒屋今開幕 預計今年還要開出2家

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-20 18:05

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大成 (1210-TW) 集團在餐飲事業的底氣足，簽約合資引進高人氣的日本連鎖燒鳥居酒屋 - 鳥貴族，今 (20) 日在台北新光三越百貨台北南西一館五樓開幕，也成為鳥貴族全球海外第一家門市。預計今年在台開出 3 家店。

鳥貴族社長大倉忠司表示，「燒鳥屋 鳥貴族」創立於 1985 年。當時第一家店是間僅有 10 坪、27 個座位的小型燒鳥店，但自創業初期便立志成為大型連鎖店。在穩步增加店鋪數量的過程中，2003 年鳥貴族在大阪市中心道頓堀開設了分店, 首次進軍繁華街區, 之後迅速擴展，2007 年達成第 100 號店，2016 年達成第 500 號店。而如今鳥貴族在日本國內已經展開約 640 家店鋪。2024 迎來了海外第一家。

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大成集團副總裁韓家寅表示，相信鳥貴族用高品質、大份量、100 元均一價, 回饋給消費大眾。在物價蠢蠢欲動之際，鳥貴族將成為消費者對日式燒鳥居酒屋的第一選擇。台灣鳥貴族首發店選擇進駐台北南西商圈, 主要是看好南西商圈交通便利，客群時尚又年輕，尤其女性消費者較多, 同時也臨近居酒屋密集的林森商圈, 是鳥貴族台北首發店的最佳地點。