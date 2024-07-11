大成集團攜手三軍總醫院 共同打造內湖三總好食城

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-11 12:18

大成 (1210-TW) 集團旗下好食城正式與國防醫學院三軍總醫院簽約，雙方將攜手在三總內湖總院以及汀州院區打造健康，美味以及綠意盎然的全新餐飲商場「三總 好食城」，商場預計將於 2025 年第二季開幕，屆時將為三總院區工作人員及民眾帶來更多元與兼顧健康美味的選擇。

大成 1999 年起就曾經營三軍總醫院的商店街，為全台灣第一個專業的醫院商場，2015 年換成微風，如今是重返經營。

大成集團為歷史超過 67 年的台灣知名食品龍頭企業，好食城董事長韓家寅表示，從 1999 年就經營三軍總醫院商店街，這是當時全台灣第一個統包規劃的醫院商場，目前大成在兩岸也同步營運 6 家商場。大成不僅擁有豐富的經營經驗，更設有自己的食安品檢中心，將食品安全從源頭做好把關，讓美味從根本講究起。未來三總好食城正式開幕後，一定會全力以赴，為院區的工作人員與民眾提供更嚴謹及優質的服務。

大成 2012 年成立好食城品牌，以醫院商場經營來看，目前大成在中國大陸的華北、華中地區，也經營包括江蘇省人民醫院在內的 5 家醫院商場。

好食城副總經理冷基祿指出，醫院商店街主要使用客群包括醫生，護士及陪病家屬等，使用者能接觸到戶外環境的機會相對較低，好食城將善用院內的戶外特色空間，強化室內及室外的連結，同時在設計理念上，商場也會強化陽光、水、植物三個元素，以直接或間接方式營造自然環境氛圍，搭配休閒傢具設置，讓嚴肅的醫院空間擁有更多舒適感與人文特色，這也是我們最重要的規劃理念。

冷基祿也表示，除了與自然共鳴的設計特色外，醫院商場的食安管理更是重中之重，大成對於食安的要求向來採取高規格的嚴謹態度，這一次與三總的合作，大成也將運用豐富的經驗以及專業的資源，為三總好食城開啟全新的美味篇章。。