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全台蛋品價格續下跌 大成總經理韓芳豪指需時間調整供需

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-26 18:34

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大成總經理韓芳豪。(鉅亨網記者張欽發攝)

進入暑假的蛋價直直落，明 (27) 日起全台雞蛋價格每斤還要下調 2 元，對於蛋品價格下跌，大成 (1210-TW) 總經理韓芳豪今 (26) 日指出，這個問題需要時間去消化調整。大成目前在台灣蛋品市場的市占率約 10%。

由於過去兩年台灣雞蛋供應大缺，韓芳豪指出，缺蛋期間造成很多餐飲品牌調整蛋品的料理菜單，在此期間全台每天供應量約在 10 萬箱，現在供應量已經來到 12 萬箱，市場調整後的需求還是很強勁。

大成先前就已跟日本昭和在麵粉跟蛋兩大領域有非常緊密合資，目前大成的蛋品全台市占率已達 10%，大成對蛋品事業也會往下游發展，在目前彰化工廠對面還有 3000 坪土地可以利用，未來將往蛋品加工方向發展。

韓芳豪指出，洗選蛋最大優勢在於產品可以溯源，大成擁有食安自主檢驗國家級的實驗室，給消費者永續的產品，提供鮮食級的產品，必須從源頭管控產品，未來要積極推出全面洗選蛋，唯有這樣才能推動可溯源的蛋，蛋品要洗選過的盒裝蛋最衛生安全。

韓芳豪指出，消費者對於食品安全的重視度提高，對於各種食材的選擇安全都十分注重，大成也希望做到旗下所有推出的蛋品，都達到生食級的標準。

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