燦坤iPhone 16開賣首日熱銷 Pro系列一小時內搶購一空
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-20 15:54
家電通路商燦坤 (2430-TW) 今 (20) 日上午 11 時正式開賣 iPhone 16 系列，各門市從昨晚 7 點起就陸續出現排隊人潮，今年開賣首日的排隊人流較去年更為踴躍，Pro 系列在一小時內就搶購一空。
燦坤表示，iPhone 16 開賣第一小時的銷售量較去年 iPhone 15 同期呈現雙位數成長，iPhone 16 Pro 和 Pro Max 系列所有規格均在營業後第一小時內被搶購一空，高階機種仍是消費者的首選；至於 iPhone 16 及 Plus 系列，則以湛海藍和湖水綠兩款新色最受歡迎。
對於已售完的機型，燦坤實體門市仍持續開放客訂，並承諾依客訂順位優先交機。此外，燦坤也計劃在中南部再開設 3 至 5 家 Apple Shop 3.0，以提升消費者的購物體驗。
燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼日前表示，今年新機搭載 A18 晶片和全新外觀設計，加上 AI 功能成為吸引消費者的亮點，帶動了強勁的買氣。燦坤看好新 iPhone 銷售，目標維持雙位數成長，並預期買氣可望延續至明年。
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