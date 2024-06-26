大成持續加碼國際化投資 預估下半年營運還要走高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-26 18:19

大成 (1210-TW) 積極展開國際化投資，大成集團董事長韓家宇表示，台灣、大陸及美國等地都將擴大投資，搶攻食品加工的龐大商機，同時大成在嘉義投資達 25 億元台灣嘉義馬稠後食品加工廠，已經進入損益兩平階段，還有加碼投資計畫；加上，下半年進入秋冬季禽畜吃得多、長得快，也有助於相較上半年營收及獲利的成長優於上半年表現。

2024 台北國際食品展今 (26) 日開展，大成也強調全力朝向國際化發展，美國也擴大投資，擬併購的美國食品廠，未來希望能推出春捲產品，還會擴大產線、產品開發，以發展冷凍食品為主；大成董事長韓家宇尤其近年來美國對於亞洲食材的喜好增加，剛好是拓展市場的最好時機，另外，日本市場很有發展潛力。

大成在台灣嘉義馬稠後投資 25 億元的食品加工廠己經正式啟用，隨著產能增加之後，已經開始獲利，已開始朝著一年產值 50 億元目標遭進；加工食品目前有許多市場的熱銷產品，包括雞肉鬆、雞精、椒鹽薄皮炸雞 1 個月的銷售量達 2 萬多包，復熱就可以吃，銷售量不斷在攀升當中。

大成未來持續擴大資本支出，嘉義還有 2 萬多坪還沒有興建，還會繼續擴大資本支出，未來要做蛋的加工；此外，寵物食品廠預計 2024 年第 4 季要開始興建，估約斥資 4 億元；在台南的生技廠投資金額為 11 億元，要發展成為全能食品廠，這個廠是生技食品飼料廠，預計在 2024 年年底投產。同時，大成在中國大陸的食品加工廠，也有擴展計畫。

大成集團以食品與農畜爲成長雙引擎，連續 4 年營收突破 1000 億元，大成集團指出，在海外市場的拓展上，除原已布局的中國大陸及東南亞各據點外，將鎖定日本及美國市場持續進行發展。大成 2023 年稅後純益 40.7 億元，創新高，年增 85.55%，每股純益 4.81 元，股東會已通過配發每股現金 2.2 元。也爲三年來股利新高。