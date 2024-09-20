瑞銀：聯準會若降息過於激進 將引發股市泡沫
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-20 17:20
瑞銀分析師在報告中指出，聯準會如果採取激進降息措施，可能為新的股市泡沫埋下伏筆。
瑞銀在最新報告中解釋，從歷史上看，市場通常在首次降息後短期內反應積極，8 個月內平均上升 4%。然而，瑞銀進一步表示，「如果出現經濟衰退，市場會下跌 10%；如果沒有，市場會上漲 20%。」
瑞銀稱，首度降息後經濟衰退發生率為 55%，平均發生在降息開始後 5 個月。
同時，瑞銀擔憂，聯準會若採取更激進的措施，可能會將利率推低至預期之下，可能引發泡沫。
他們指出，市場預計聯邦基金利率的最低點將達到 2.8%，而歷史上在經濟下行期，利率曾跌至中性水準以下。
瑞銀認為，當前經濟較為疲軟，對利率變動的敏感度較以往降低，可能會推動利率進一步走低，並削弱美元匯率。他們預測，到 2025 年底，歐元兌美元匯率將達到 1.15，日元兌美元匯率將達到 130。
對於股市，分析師持謹慎態度，他們指出，並指出在預期的降息之前，股市已經顯著上升，因此若沒有更糟的經濟消息，股市進一步上升的空間有限。
瑞銀說：「如果你相信 (我們相信但很多人不相信) 生成式 AI 將從 2028 年起推動生產力成長提高 1%，那麼股市只是略微便宜。」
然而，上行風險在於，聯準會的激進政策可能會為市場泡沫創造條件。
瑞銀補充稱，短端主導的殖利率曲線陡峭化，對消費者 (奢侈品除外) 和防禦性產業有利。 「我們繼續超配這兩個領域。風格方面：我們認為小型股將跑贏大型股 (小型股的浮動利率債務是大型股的三倍)，優質股將跑贏大盤，成長股在一定程度上也將跑贏大盤。」
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