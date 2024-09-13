黃金現貨價不斷刷新高 國內銀樓金價飆出10200元新天價

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-13 21:20

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現貨黃金昨 (12) 日創下歷史新高後，今 (13) 日延續漲勢，每盎司再創 2576.02 美元新高價，連動臺灣銀行新台幣計價的黃金存摺牌價收在最高的 2651 元，台灣銀樓公會公告的黃金牌價更飆出每錢 10200 元的新天價。

台北市金銀珠寶公會副理事長石文信表示，這應該是截至目前有史以來的最高價了，但應該還沒漲到頂。

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石文信指出，銀樓金價從年初每錢 8000 多已漲到現在 1 萬多，預期金價還會再飆高，在美國可望降息下，美元若回貶，上看每錢 11000 元大有可能。

由於美國數據顯示經濟放緩，市場預期美國聯準會（Fed）下週降息是毫無懸念，推升國際黃金價格上漲，創下歷史新高。後市看美聯準會 9 月降息幅度，若降 2 碼，金價將繼續向上，可望再突破新的關卡。