黃金現貨價不斷刷新高 國內銀樓金價飆出10200元新天價
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-13 21:20
現貨黃金昨 (12) 日創下歷史新高後，今 (13) 日延續漲勢，每盎司再創 2576.02 美元新高價，連動臺灣銀行新台幣計價的黃金存摺牌價收在最高的 2651 元，台灣銀樓公會公告的黃金牌價更飆出每錢 10200 元的新天價。
台北市金銀珠寶公會副理事長石文信表示，這應該是截至目前有史以來的最高價了，但應該還沒漲到頂。
石文信指出，銀樓金價從年初每錢 8000 多已漲到現在 1 萬多，預期金價還會再飆高，在美國可望降息下，美元若回貶，上看每錢 11000 元大有可能。
由於美國數據顯示經濟放緩，市場預期美國聯準會（Fed）下週降息是毫無懸念，推升國際黃金價格上漲，創下歷史新高。後市看美聯準會 9 月降息幅度，若降 2 碼，金價將繼續向上，可望再突破新的關卡。
世界黃金協會日前指出，全球經濟不確定性的正在不斷增加，促使各央行對黃金儲備的需求持續上升。各國央行在 2024 年以來繼續大舉買入黃金，金條和金幣投資更加堅挺。
此外，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德孫明德昨 (12) 日於一場公開講座中指出，今年以來的金價，除各國央行主要是中國、俄羅斯大量購入黃金，此外民間需求也非常強勁，中國有許多「大媽」購買黃金的避險趨勢更明顯，除總體經濟因素之外，目前全球購買金條金塊的「屯金」現象，在在都推升了國際金價的節節上揚。
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