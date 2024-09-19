〈貴金屬盤後〉Fed降息後 金價創歷史新高又回落

鉅亨網編譯許家華 2024-09-19 06:33

‌



美聯準會 (Fed) 降息半個百分點後，黃金價格周三 (18 四)在觸及歷史新高後有所回落。

現貨黃金下跌 0.4% 至 2560.29 美元。稍早曾上漲至每盎司 2592.39 美元。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.2%，至每盎司 2598.60 美元。

‌



Fed 周三確實如預期啟動降息，幅度達 50 個基點，且今年年底前預計還會再降 50 個基點，2025 年全年再下降整整 100 個基點。

紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「黃金飆升至歷史新高，但債券殖利率也大幅上漲。然而，降息 50 個基點對黃金有利，其走高速度將取決於主席鮑爾 (Jerome Powell) 的語氣。」市場目前等待鮑爾發表評論，以獲取有關政策路徑的更多線索。

由於黃金不孳息，低利率環境能降低投資黃金的機會成本，對其更有利。

Fed 降息後，美元兌其他貨幣下跌 0.5%，跌至 2023 年 7 月以來的最低水準，對使用其他貨幣的交易者來說，可提升美元計價的黃金對其之投資吸引力。

其他貴金屬交易

在周一觸及兩個月高點後，現貨白銀上漲 0.6% 至每盎司 30.93 美元。

澳新銀行報告指出，「經過最近的拋售，白銀價格正隨黃金價格上漲而復甦，投機性以及 ETF 持有的白銀數量正在增加。」