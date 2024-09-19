〈貴金屬盤後〉Fed降息後 金價創歷史新高又回落
鉅亨網編譯許家華 2024-09-19 06:33
美聯準會 (Fed) 降息半個百分點後，黃金價格周三 (18 四)在觸及歷史新高後有所回落。
Fed 周三確實如預期啟動降息，幅度達 50 個基點，且今年年底前預計還會再降 50 個基點，2025 年全年再下降整整 100 個基點。
紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「黃金飆升至歷史新高，但債券殖利率也大幅上漲。然而，降息 50 個基點對黃金有利，其走高速度將取決於主席鮑爾 (Jerome Powell) 的語氣。」市場目前等待鮑爾發表評論，以獲取有關政策路徑的更多線索。
Fed 降息後，美元兌其他貨幣下跌 0.5%，跌至 2023 年 7 月以來的最低水準，對使用其他貨幣的交易者來說，可提升美元計價的黃金對其之投資吸引力。
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