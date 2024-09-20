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〈貴金屬盤後〉Fed大步邁開降息週期 黃金漲逾1% 白銀跟漲3.5%

鉅亨網編譯許家華 2024-09-20 06:31

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（圖：REUTERS/TPG）

Fed 降息 2 碼，啟動貨幣寬鬆週期，黃金價格周四 (19 日) 漲逾 1% 至歷史新高，距離前一交易日 2600 美元的關鍵上限僅差幾美分。

  • 現貨黃金上漲 1.2%，至每盎司 2590.47 美元。
  • 12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.6%，至每盎司 2614.60 美元。

Fed 周三將基準政策利率下調 50 個基點至 4.75%-5.00% 後，黃金現貨價格創下 2599.92 美元的歷史新高。Fed 預計，今年底前基準利率將再下降 50 個基點，明年下降整整 100 個基點，2026 再下降 50 點。

Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 表示：「市場正在考慮更大幅度、更多的降息，因為我們財政和貿易均為赤字，且這將進一步削弱美元的整體價值。」

「如果你將地緣政治風險與我們當前的赤字、低收益環境和美元疲軟結合，所有這些因素的結合就會導致金價上漲。」

全球銀行正放寬貨幣政策，加上央行強勁的購買和地緣政治擔憂，推動金價今年多次上漲至歷史新高。

在政治和經濟不確定時期，黃金被視為具避險功能，且因黃金不孳息，往往在低利率環境中蓬勃發展。

瑞銀認為黃金價格還能進一步上漲，並預期到 2025 年中期之前，黃金價格每盎司目標 2700 美元。「在近期風險因素驅動下，我們預計黃金 ETF 需求將在未來幾個月加速成長。」

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀上漲 3.5%，至每盎司 31.11 美元。
  • 現貨鉑金上漲 2.3% 至 990.45 美元。
  • 現貨鈀金上漲 2.6% 至 1089.25 美元。

瑞銀持續認為，白銀將受益於金價上漲的環境。
 

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