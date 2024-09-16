聯準會大幅降息預期提升 金價周一亞洲盤中再創新高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-16 13:40

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隨著聯準會本周大幅降息的預期提升，金價持續上揚，在亞洲周一 (16 日) 盤中再創歷史新高。

有關共和黨總統候選人川普第二次遭到暗殺的報導，也刺激了一些避難需求，儘管川普似乎沒有受傷，而且襲擊者也已被捕。

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不過亞洲市場日本、中國及南韓市場都在休假，市場交易量相對偏低。現貨黃金上漲 0.4%，至每盎司 2589.02 美元的歷史新高，12 月到期的黃金期貨上漲 0.1%，至每盎司 2613.70 美元。

市場普遍預期聯準會將在本周降息，差別只在會降 25 或是 50 基點。CME Fedwatch 顯示，市場對這兩種選擇的分歧恰好為 50-50 %，由於對勞動市場疲軟的擔憂，對更大幅度降息的押注再次發揮作用。

預計央行也將從本周開始啟動寬鬆周期，分析師預計到年底至少降息 100 個基點。低利率通常有助於貴金屬走勢，因為它們降低了投資非收益資產的機會成本。

KCM Trade 首席市場分析師 Tim Waterer 表示，聯準會本周可能會降息 50 個基點，這使得黃金和美元走向相反的方向。