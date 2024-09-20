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iPhone 16系列加速5G滲透率提升 遠傳力拚年底達45%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-20 13:53

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iPhone 16系列加速5G滲透率提升，遠傳力拚年底達45%。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

蘋果 (AAPL-US)iPhone 16 系列今 (20) 日開賣，電信三雄皆認為，iPhone 16 系列加速 5G 滲透率提升，其中，遠傳 (4904-TW) 表示，目標年底 5G 滲透率達 45%。 

遠傳總經理井琪表示，遠傳 5G 滲透率截至今年 8 月底已經突破 41%，為業界最高，隨著新 iPhone 開賣帶動升級 5G 換機潮，力拚年底 5G 滲透率可達 45%。 


中華電信 (2412-TW) 個人家庭分公司總經理胡學海指出，目前全台 5G 滲透率已經超過 30%，也觀察到有愈來愈多客戶使用 5G，且 5G 的資料傳輸量已經超過 4G，隨著 AI 應用的普及，對資料的傳輸需求也愈高，有望帶動成長。 

董事長郭水義則認為，相信 iPhone 16 系列導入 AI 功能，將帶動既有用戶升級，同時也有望使 4G 世代用戶跳躍至 5G 世代。 

台灣大 (3045-TW) 個人用戶事業商務長林東閔表示，雖然台灣大 5G 滲透率每月成長 1.6% 的目標不變，但台灣大最在乎的不是 5G 滲透率數字，而是專注 5G 真實用戶的成長，並提供最好的服務給用戶。 

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iPhone 16電信三雄遠傳5G滲透率

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