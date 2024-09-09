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華碩8月營收年月雙增 AI PC、伺服器出貨動能持續升溫

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-09 20:15

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華碩8月營收年月雙增 AI PC、伺服器需求火熱。(圖：shutterstock)

PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (9) 日公告 8 月合併營收 571.3 億元，呈年月雙增，累計前 8 月合併營收 3710.7 億元，年增近 2 成；華碩表示，AI PC 和伺服器、零組件業務需求強勁，第三季旺季出貨動能將持續升溫。

華碩 8 月合併營收 571.3 億元，月增 20.7%，年增 17.5%，累積 1-8 月合併營收 3710.7 億元，年增 18.4%。


華碩表示，第三季為 PC 產業傳統旺季，出貨動能將持續升溫，PC 產品營收可望季增 15-20%，其中 AI PC 需求強勁，上看華碩產品在微軟 (MSFT-US)Copilot+ PC 市佔率目標達 25%。

在伺服器部分，華碩表現亮眼，原先 2022 年訂下業績 5 年 5 倍的目標，由於需求強勁，到今年已經提前達成，不過由於第二季基期較高，預估零組件與伺服器業務季增 5-10%。

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華碩AIPC伺服器

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