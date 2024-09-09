華碩8月營收年月雙增 AI PC、伺服器出貨動能持續升溫

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華碩表示，第三季為 PC 產業傳統旺季，出貨動能將持續升溫，PC 產品營收可望季增 15-20%，其中 AI PC 需求強勁，上看華碩產品在微軟 ( MSFT-US )Copilot+ PC 市佔率目標達 25%。

在伺服器部分，華碩表現亮眼，原先 2022 年訂下業績 5 年 5 倍的目標，由於需求強勁，到今年已經提前達成，不過由於第二季基期較高，預估零組件與伺服器業務季增 5-10%。