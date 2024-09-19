景氣低迷！韓8月中小企業職缺增幅創三年半低 自營商數量續降、破產申請激增

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-09-19 16:10

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最新數據顯示，由於南韓內需持續低迷，顧客越來越少，重挫南韓中小企業和自營商，也連帶影響就業市場，上月中小企業就業人數增幅創 2021 年 2 月以來新低，自營商人數也連 12 個月走降。專家指出，高利率、通膨和勞動成本上升迫使許多自僱人士關閉自己的企業。

南韓統計廳今 (19) 日發布數據指出，該國 8 月員工人數少於 3 百人的中小企業就業人數達 2565.4 萬名，較一年前僅增加 6 萬人，創 3 年半最小增幅紀錄。截至今年 4 月，中小企業就業人數增幅連 38 個月維持在 10 萬人以上，但 5 月及 6 月增幅降至 10 萬人以下，7 月反彈到 15 萬人，但 8 月又大幅下滑至 6 萬人。

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南韓統計廳昨日數據也顯示，南韓 8 月自營商人數 430.6 萬人，較一年前減少 6.4 萬人，自 2022 年 9 月展開長達一年的下滑趨勢，並繼 2017 年 11 月至 2019 年 1 月連 15 個月走降後，暌違 5 年再出現持續下滑趨勢。

從僱用方面來看，受業績不振影響，南韓中小企業舉步維艱。根據南韓央行 (BOK) 發布的今年第二季企業經營報告，2 萬 3137 個企業法人平均銷售額年增 5.3%。從企業規模來看，大企業銷售額增加率達 5.4%，較第一季的 3% 有所提升，中小企業銷售額成長率則從第一季的衰退 6.9% 攀升至第二季的 4.6%，但從營業利益率來看，大企業為 6.6%，但中小企業從 5% 降至 4.4%。

此外，由於經營持續困難，南韓法院今年前 7 月共受理 1153 件法人破產申請，年增率 32.5%，其中大多數為中小企業，高於 2021 年的 955 件，2022 年的 1004 件，去年進一步激增至 1657 件，今年也呈現持續增加趨勢。

中小風險企業研究院也指出，隨著企業逐漸轉向提升經營效率，而非擴大人力，中小企業的就業人數增幅縮減將成不可避免的趨勢。

南韓微型企業聯合會的車南洙說：「現在倒閉的企業數量超過了新開的企業數量，自營商也在減少。越來越多的小企業主面臨著嚴峻的形勢，縱使裁員仍無法支付租金和貸款，迫使他們結束營業。」