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美股

AI受益股 美投行點名4家軟體公司 微軟奪冠

鉅亨網編譯許家華 2024-09-17 09:17

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（圖：REUTERS/TPG）

美投行 Truist Securities 表示，儘管軟體股最近表現不佳，但人工智慧 (AI) 的崛起將使軟體公司受益。

iShares 擴展科技軟體類股 ETF(IGM-US) 今年上漲  8%，而那斯達克指數同期上漲 17%。


分析師 Joel Fishbein 周一列出琦認為最能受益 AI 趨勢的軟體股，包括微軟 (MSFT-US)、Snowflake (SNOW-US)、Palo Alto Networks (PANW-US) 和 MongoDB (MDB-US)，4 檔均給予買進評級。

他認為，這些公司有許多在應用程式和基礎設施層面受益的方法。

該分析師寫道，由於與 OpenAI 的合作，微軟將維持目前在企業 AI 技術領域的領導地位，「我們預計微軟將成為 AI 巨大受益者。」

由於資料倉儲是 AI 商用的關鍵組成部分，Snowflake 將因此受益，而 Palo Alto Networks 近期推出 AI 網路安全產品，股價應可有良好表現。

最後，MongoDB 的儲存和搜尋功能開始受到客戶的青睞。根據該券商針對 AI app 中使用的工具之用戶調查中，MongoDB 是除大型企業之外最常被提及的供應商。

Fishbein 也看好能協助 AI 治理和合規性的軟體市場，並稱這是「巨大的未被充分利用的商機」，因為企業在 AI 路線圖上不斷推進，預期也會持續投資該技術。
 

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軟體AI微軟美股

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NASDAQ17592.127-0.52%
微軟431.340.17%
Snowflake公司112.84-0.73%
Palo Alto Networks Inc346.11-0.23%
MongoDB公司290.05-0.01%
安碩 北美科技 ETF92.27-0.18%

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