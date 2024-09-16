土銀1年來攔詐1.5億元！加入35家金融業「鷹眼識詐聯盟」用AI強化阻詐

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-16 19:39

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土地銀行運用 KYC（Know Your Customer）臨櫃關懷、申請約定轉帳防詐機制、異常交易態樣納入預警指標等策略多管齊下，近一年成功阻詐近 200 件，攔阻金額達新臺幣 1.5 億元，自加入「鷹眼識詐聯盟」後，土銀更擴大運用 AI 模型強化阻詐效果。

隨著全球科技蓬勃發展，詐騙手法日新月異，為打擊新型 AI 詐騙，我國立法院近期三讀通過「打詐新四法」搭配行政院之「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」，從教育宣導、攔阻訊息、阻斷金流、偵查打擊等措施全面提升打詐效益，明年起亦將擴及打詐綱領 2.0，建置金融機構與虛擬資產服務事業聯防通報等機制。

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配合國家打詐綱領升級，土地銀行主動加入內政部警政署與全臺 35 家金融同業共同組成的「鷹眼識詐聯盟」，打造土銀「AI 異常帳戶預警模型」並自今（113）年 8 月上線，相較過去的人工判斷，土銀模型對異常帳戶預測準確率大幅升級，只要出現疑似詐騙跡象，即可提早掌握並監控帳戶，有效守護客戶資產。

除善用科技的力量，土地銀行對內部行員訓練也較過去更深入且細緻，不僅定期邀請內政部警政署刑事警察局向行員宣導金融詐欺趨勢與臨櫃攔阻技巧，另針對受理臨櫃無摺存入非本人帳戶、年長者及久未往來客戶臨櫃洽辦業務等加強關懷提問。如果是警政機關裁處告誡之客戶辦理臨櫃提領、轉帳或匯款，土銀行員亦會加強身分確認審查措施。