台灣大反詐戰警企業版用戶月增4成 打造高資安環境

台灣大朱曉幸表示,生成式 AI 技術興起,打破過去「To See is To Believe」規則,讓偽冒企業電商、冒用名人進行詐騙的手法層出不窮,而近日國際駭客組織一系列 DDoS 攻擊,對企業構成極大的資安威脅。