台灣大反詐戰警企業版用戶月增4成 打造高資安環境

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-19 18:46

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近期親俄駭客對各大機構發動 DDoS 類型攻擊，台灣大 (3045-TW) 提供「多層次 DDoS 防禦服務」，協助企業阻擋入侵攻擊，避免營運中斷風險、確保服務持續運行。台灣大提到，其推出的「反詐戰警企業版」用戶月增 40%，打造高資安環境。

台灣大朱曉幸表示，生成式 AI 技術興起，打破過去「To See is To Believe」規則，讓偽冒企業電商、冒用名人進行詐騙的手法層出不窮，而近日國際駭客組織一系列 DDoS 攻擊，對企業構成極大的資安威脅。

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台灣大以 Telco+Tech 策略持續賦能企業，提供多層次 DDoS 防禦服務，以多層次防禦架構針對各種 DDoS 攻擊型態分層防禦，以及透過電信科技與 AI 技術自研推出反詐戰警企業版，可及時偵查偽冒網站與 APP、名人圖像盜用。

台灣大提到，反詐戰警企業版申辦數月成長達 40%，目前已為上百家金融、零售、物流及電子商務等企業偵測詐騙偽冒，偵測準確度趨近 100%，已主動偵測超過 1.3 億個可疑網域，全方面守護企業資安，打造資安新防線。