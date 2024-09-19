台塑高階幹部遭「邊控」 公司回應：持續關心並提供必要協助
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-19 16:21
台塑集團一名高階管理幹部日前在中國大陸遭「邊境控制」(邊控) 引發關注，台塑 (1301-TW) 公司今 (19) 日發布聲明證實此事，並表示該名員工目前平安，行動自由，正配合大陸官方調查中，公司會持續關心並提供必要協助。
據了解，該名台塑高階管理幹部於 9 月 1 日從台北松山機場飛往上海虹橋機場。抵達後即遭到上海國安人員盤查，雖然隨後獲釋，但遭邊境控制而被限制離境，無法返回台灣，至今已長達 18 天。
陸委會昨日回應，政府已掌握相關訊息，由於案件涉及個案安全及家屬意願，政府不便做進一步說明，只要收到家屬提出協助要求，政府都會給予協助。
海峽交流基金會指出，「邊境控制」是中國大陸的法律制度，涉及限制遷徙自由，過往也有台商因民事債務糾紛遭邊控的案例。
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