台塑高階幹部遭「邊控」 公司回應：持續關心並提供必要協助

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-19 16:21

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據了解，該名台塑高階管理幹部於 9 月 1 日從台北松山機場飛往上海虹橋機場。抵達後即遭到上海國安人員盤查，雖然隨後獲釋，但遭邊境控制而被限制離境，無法返回台灣，至今已長達 18 天。

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陸委會昨日回應，政府已掌握相關訊息，由於案件涉及個案安全及家屬意願，政府不便做進一步說明，只要收到家屬提出協助要求，政府都會給予協助。