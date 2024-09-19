不動產控管+觀望Fed降息 中小企業放款近5年來單月最少

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-19 19:43

‌



金管會今 (19) 日公布，截至 2024 年 7 月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣 10 兆 953 億元，較上月底增加 126 億元，為近 5 年來單月最少，對於放款趨緩，金管會銀行局官員分析主要有五大原因，其中，建築業受到不動產控管政策影響轉趨保守，中小企業同時觀望聯準會利率政策，因降息後，可望降低資金成本壓力。

根據銀行局統計，今年 7 月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為 64.4%，占民營企業放款餘額比率為 67.74%，分別較上月底之比率減少 1.24 及 1.18 個百分點。另外，7 月底中小企業放款之平均逾期放款比率為 0.24%，較上月底增加 0.01 個百分點。

‌



觀察近年中小企業放款單月增加金額狀況，2023 年 7 月增加 536.09 億元、2022 年 7 月增加 551.33 億元、2021 年 7 月增加 805.14 億元、2020 年 7 月增加 1488.54 億元、2019 年 7 月增加 8.22 億元。今年 7 月月增 126 億元，為近 5 年來單月金額增加最少。

對於中小企業 7 月放款成長放緩，童政彰表示，除了上月基期較高因素外，令歸納幾項原因，一、建築業對於整體不動產控管政策相對比較保守，包括建築購地及開發貸款等，部分土建融因為完工也有還款的動作；二、企業營運週轉金還款陸續浮現；三、聯貸案亦有還款的情形；四、部分中小企業規模成長後，歸類在大企業放款。

第五點則與國際情勢有關，根據銀行端觀察，由於市場認為美國聯準會篤定降息，因此，企業投資趨於謹慎，觀望利率政策結果，短期內會影響到投資布局。

媒體關注，聯準會拍板降息 2 碼，未來是否會提振中小企業放款需求？對此，童政彰說，主管機關不予預測，但下月會密切觀察，調整利率對於國銀放款的變動情形。

觀察今年前 7 月前五大放款中小企銀最多的銀行，根據統計，第一名為兆豐銀 504 億元，永豐銀 437 億元居次，中信金、彰銀分別為 347 億元及 341 億元，玉山銀亦有 304 億元。

至於銀行局訂定的達標率方面，與去年底的基期比較，今年截至 7 月底增加 3288.79 億元，今年度訂定的目標是 4200 億元，達標率為 78.3%，雖然目標較高，但我們還是保持比較審慎樂觀的態度，往所訂的目標前進。