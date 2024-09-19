美降息2碼 歇腳亭董座：明顯感受到當地市場氣氛好轉

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-19 15:42

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連鎖手搖飲業者聯發國際 (2756-TW)(歇腳亭) 董事長鄭凱隆今 (19) 日指出，美國市場很大，此次聯準會降息 2 碼較市場預期大，「很明顯感受到當地消費者對市場期望轉好」。

鄭凱隆說明，各國手搖品牌都前往美國，市場發展空間還很大，不過，中國的品牌多半只做華人市場，反觀歇腳亭 20 年來主要耕耘主流白人市場，具備一定的競爭力，「接下就是拚話語權在誰手上」。

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聯發下半年才亮相的新品牌 UG 一炮而紅，預計年底前在台達到至少 10 家店點，目標明年快速達成百店里程盃，並成為在美國市場的第二成長曲線。

鄭凱隆說，UG 在台銷售優於預期，單店日均銷量突破 1000 杯，創台灣手搖飲新紀錄，新品牌發展潛力高，除了美國，預計明年第一季會先在東南亞開海外首店，可能是新加坡或馬來西亞。

聯發強調，過往歇腳亭與東南亞區域代理商以及加盟主保持良好關係，有利展店計畫更樂觀。

而在美國，鄭凱隆看好 1-2 年內就可快速達成歇腳亭 20 年來的發展成績。