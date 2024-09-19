花旗：Fed 11月還會再降息2碼 接著再降1碼

鉅亨網編譯許家華 2024-09-19 13:32

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美聯準會 (Fed) 周三 (18 日) 終於啟動 2020 年來首次降息，一次就降息 50 個基點，目前花旗分析師仍維持預期，認為 Fed 11 月還會降 2 碼。

Fed 此回將政策利率下調 50 個基點至 4.75% 至 5% 的區間，並暗示可能會進一步降息。

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央行認為，當前通膨降低與勞動市場降溫的前景，兩者風險大致平衡。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，越來越有信心通膨將在未來幾個月進一步緩解。

花旗表示，周三啟動降息代表 Fed 完成轉向，從進一步打壓通膨轉為解決勞動力市場疲軟問題。

花旗認為，在 11 月召開議息會議之前，若月度就業報告疲軟，Fed 將再次降息 50 個基點──這是其基本情況。接著，Fed 預計會在今年餘下時間再降息 25 個基點，讓 2024 全年降息幅度達 125 個基點。

花旗分析師周三報告寫道：「鮑爾多次指出，今日降息 50 個基點是對不落後於曲線的『承諾』，這表明進一步大降息的門檻非常低。我們仍然認為，勞動力市場數據加速疲軟和更積極降息的風險是平衡的。」

「花旗稱鮑爾對就業成長趨勢「特別謹慎」，並表示勞動力市場的任何進一步疲軟跡像都可能讓 Fed 採取更鴿派舉措。」