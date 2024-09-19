黎巴嫩全境BB Call、對講機連環爆 以色列防長默認情報單位是幕後黑手

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-19 11:07

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以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）周三（18 日）就以色列北部局勢發表講話，稱讚情報和特勤局（摩薩德）和整個國防機關的表現，並稱戰爭進入了新的階段。

據《Politico》報導，葛朗特在以色列北部拉馬特大衛空軍基地表示：「國防軍、辛貝特（以色列國安局）、摩薩德等所有單位，一起取得了卓越成就，表現令人印象深刻。」

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他未直接提及最近兩天黎巴嫩多地發生的通訊設備爆炸事件，但多家媒體和分析人士認為，葛朗特的講話實際上等於默認以色列在黎巴嫩的行動，默認以色列情報單位是這起事件的幕後黑手。

葛朗特還宣布，已經進入一個新的戰爭階段，需要自我調適。

他說：「這對每個人來說，都是如此，尤其是那些在空中活動或者負責管理和指揮空中活動的人員或系統。如今不再是以色列與哈瑪斯的對抗，而是面臨其他不同的挑戰，因此，以色列需要為此做好適當準備。」

葛朗特表示，重心正在向北轉移，這意味著以色列把將兵力、資源等轉移到北部地區。

他聲稱，以色列在北部的戰爭目標明確而簡單，就是讓北部城鎮的居民安全返回家園。

他強調：「我們沒有忘記人質，沒有忘記在南方的任務。這是我們的職責，我們在履行職責。」

以色列內閣周一正式批准從北部撤離的數萬名以色列人返回家園。周三早些時候，以色列國防軍第 98 師被部署到以色列北部。

周二，黎巴嫩首都貝魯特以及黎東南部和東北部多地周二發生 BB Call 爆炸事件，造成 12 人死亡，2,800 多人受傷。黎巴嫩多地周三再次發生通訊設備爆炸事件，這一次被引爆的主要是對講機，至少 14 人死亡，450 多人受傷。