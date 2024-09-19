〈能源盤後〉Fed降息幅度引發勞動市場放緩擔憂 但美庫存下降提供支撐力 原油收斂跌幅

鉅亨網編譯許家華 2024-09-19 06:04

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原油期貨周三 (18 日) 收盤小幅走低，聯準會 (Fed) 降息 50 個基點(0.5%)，引起一些投資者擔憂經濟放緩，但官方數據顯示上周美國原油庫存下降，因此收窄了跌幅。

能源商品價格

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10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 28 美分或 0.4%，收每桶 70.91 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 5 美分或 0.1%，收每桶 73.65 美元。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 2.011 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.5% ，收每加侖 2.148 美元。

10 月交割的天然氣價格下跌 1.7%，收每百萬 Btu 2.284 美元。

市場驅動力

Fed 降息 0.5%，幅度超出許多人的預期，引發一些人擔憂央行可能看到就業市場放緩。降息通常會促進經濟活動和能源需求，但勞動力市場疲軟可能導致經濟放緩。

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (9/13 止) 美國原油庫存減少 160 萬桶，達 4.175 億桶，下降程度低於分析師預期，但至少比 API 公布的數據令人鬆一口氣。

產業貿易組織美國石油協會 (API) 周二晚間公布，在經過連續兩周下降後，上周美國原油庫存增加 196 萬桶。

根據標普全球商品洞察 (S&P Global Commodity Insight) 調查，分析師先前預期上周美國原油庫存減少 210 萬桶。

除了美國原油庫存數據，EIA 報告也顯示，上周汽油庫存僅增加 10 萬桶餾分油 (含柴油和熱燃油) 庫存也增加了 10 萬桶，增加幅度也小於 API 數據。

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示：「今日的 EIA 原油庫存數據沒有周二 API 報告那麼悲觀，汽油和餾分油庫存增加幅度也非常小，不像 API 說的那樣大。」

但 Yawger 表示，部分投資者可能認為 EIA 數據受到颶風弗朗辛的影響，生產商試圖在港口開始實施限制之前盡可能裝載多一些原油以運輸。「颶風對報告的影響在於，在石油基礎設施恢復運行後的下一周，該數據可能會朝反方向迴旋。」

周二原油期貨價格上漲，部分係因市場擔心中東緊張局勢再度加劇，此前伊朗支持的黎巴嫩真主黨特工使用的呼叫器同時爆炸，真主黨將矛頭指向以色列。周三黎巴嫩發生第二輪呼叫器爆炸事件，但分析師認為原油市場對該消息反應不大。

Brent 原油 9 月 10 日跌破 70 美元，觸及 2021 年 12 月以來的最低點，爾後已開始復甦。Yawger 補充，由於全球煉油廠利潤疲軟，預示著需求疲軟，Brent 原油價格在 75 美元左右面臨阻力。