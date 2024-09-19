〈台幣〉聯準會降息2碼亞幣卻重挫？法人這樣解讀
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-19 10:26
美國聯準會一口氣降息 2 碼，是 2020 年 3 月以來首見降息，但並未激發非美貨幣的漣漪，主要亞幣甚至重挫，新台幣今 (19) 日盤中貶值達 1.2 角，最低來到 32.06 元；法人分析，主要是因聯準會降息幅度大於原先預期的 1 碼，反而引發市場對美國經濟前景的憂心，國際資金觀望。
新台幣今日以 31.96 元、貶值 2 分開出後，越走越低，開盤 1 小時已低見 32.06 元，貶值達 1.2 角。
主要亞幣中，韓元暴跌超過 1%，日元也重挫逼近 1%，新台幣貶逾 0.3%，人民幣貶 0.3%，星元貶 0.25%，港幣處平盤附近。
聯準會大幅降息一般會使美元走弱、非美貨幣轉強，然而今日亞幣重挫，匯銀人士對此解釋，不能僅僅看降息這個動作，國際股匯市並沒有明顯的慶祝行情應是反映市場對股市漲多的擔憂，同時也憂心美國經濟前景，先行規避風險。
元大投顧進一步提醒，聯準會降息路徑存在不確定性，後續還有 10 月美國大選前緊湊民調，將影響市場動態。
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