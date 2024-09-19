〈台股開盤〉聯準會降息2碼 台股三線糾結套牢賣壓沈重 漲勢受限
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-19 09:45
聯準會宣布降息 2 碼，為 4 年來首度降息，昨 (18) 日美股衝高後回落，四大指數全面走跌，台股今 (19) 日則呈現震盪走勢，早盤以 21675.4 點開低後走高，最高漲至 21746.53 點，隨後再度翻黑，成交量仍無法放大，全日預估僅 2500 億元。
台股 9 月 4 日暴跌近 999 點留下空方缺口，近 2 周來反彈始終未能完全回補缺口，且在本周橫向盤整下，5 日線、月線、半年線在 21709 點 - 21800 點附近形成壓力帶，上檔仍有套牢賣壓，若未能快速突破，反而成為指數上攻的壓力。
權值股今天漲跌互現，台積電 (2330-TW) 走跌，小跌 0.21%，聯發科 (2454-TW) 也走弱，跌 1.36%，鴻海 (2317-TW) 則小漲 0.29%，廣達 (2382-TW) 於平盤附近遊走，日月光 (3711-TW) 跌 1.31%，台達電 (2308-TW) 漲 1.45%，聯電 (2303-TW) 於平盤附近震盪。
營建族群今天有所表態，華固 (2548-TW)、聯上發 (2537-TW) 漲逾 4%，達麗 (6177-TW)、皇昌 (2543-TW)、京城 (2524-TW)、隆大 (5519-TW)、長虹 (5534-TW) 漲逾 3%，興富發 (2542-TW)、遠雄 (5522-TW)、名軒 (1442-TW)、國建 (2501-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。
個股方面，三晃 (1721-TW) 亮燈漲停鎖住 22.05 元，永道 - KY(6863-TW)、承啟 (2425-TW) 進逼漲停板，振華電 (8114-TW)、聚亨 (2022-TW)、美吉吉 - KY(8466-TW)、晟銘電 (3013-TW)、宏旭 - KY(2243-TW) 及展宇 (1776-TW) 皆漲逾半根停板。
美股四大指數全面走跌，美股道瓊指數下跌 103.08 點或 0.25%，收 41503.1 點；那斯達克指數下跌 54.76 點或 0.31%，收 17573.3 點；S&P 500 指數下跌 16.32 點，或 0.29%，收 5618.26 點；費城半導體指數下跌 52.81 點或 1.08%，收 4859.29 點。
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