〈台股開盤〉聯準會降息2碼 台股三線糾結套牢賣壓沈重 漲勢受限

聯準會宣布降息 2 碼，為 4 年來首度降息，昨 (18) 日美股衝高後回落，四大指數全面走跌，台股今 (19) 日則呈現震盪走勢，早盤以 21675.4 點開低後走高，最高漲至 21746.53 點，隨後再度翻黑，成交量仍無法放大，全日預估僅 2500 億元。

台股 9 月 4 日暴跌近 999 點留下空方缺口，近 2 周來反彈始終未能完全回補缺口，且在本周橫向盤整下，5 日線、月線、半年線在 21709 點 - 21800 點附近形成壓力帶，上檔仍有套牢賣壓，若未能快速突破，反而成為指數上攻的壓力。