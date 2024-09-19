外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.84%，報33.08元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 02:20
截至台北時間19日02:20，美元/泰銖下跌0.28點跌幅達0.84%，暫報33.08點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.56%
- 近 1 週：-0.89%
- 近 3 月：-9.37%
- 近 6 月：-6.97%
- 今年以來：-2.88%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.73，本日下跌0.57%
- 美元/韓元相關性0.63，本日下跌0.28%
- 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日下跌0.48%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 近月日元(JYCON) 大漲0.97%，報0.007147元
- 外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大跌1.23%，報10.4672元
- 外匯速報 - 近月英鎊(BPCON) 大漲0.79%，報1.3272元
- 外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.83%，報0.8402元
上一篇
下一篇