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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.84%，報33.08元

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 02:20


截至台北時間19日02:20，美元/泰銖下跌0.28點跌幅達0.84%，暫報33.08點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.56%
  • 近 1 週：-0.89%
  • 近 3 月：-9.37%
  • 近 6 月：-6.97%
  • 今年以來：-2.88%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.73，本日下跌0.57%
  • 美元/韓元相關性0.63，本日下跌0.28%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日下跌0.48%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.65，本日下跌1.1%
  • 英鎊/美元相關性-0.62，本日下跌0.92%
  • 澳元/美元相關性-0.56，本日下跌0.76%

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美元/泰銖33.350.09%
韓元/美元0.00075580.00%
紐元/美元0.62150.18%
英鎊/美元1.32150.08%
澳元/美元0.67670.07%

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