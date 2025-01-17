美最高法院一致裁定支持TikTok禁令 美國用戶使用倒數

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-17 23:42

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據美媒《CNBC》周五 (17 日) 報導，美國最高法院一致支持社群媒體平台 TikTok 的「不賣就禁」法，要求中國母公司字節跳動在本周日 (19 日) 之前出售旗下 TikTok，否則該應用程式將面臨在美國的實質禁令。

字節跳動至今拒絕出售 TikTok，這意味著許多美國用戶可能會在本周末無法再使用該款應用程式。雖然已安裝 TikTok 的用戶可能仍能繼續使用，但字節跳動也威脅可能會關閉。

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最高法院支持拜登政府的立場，維持《保護美國人免受外國對手控制的應用程式侵害法案》（Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, PAFACA）的有效性。該法案要求字節跳動在 1 月 19 日之前出售 TikTok，否則將面臨全面禁令。此法案由拜登總統於 2023 年 4 月簽署生效。

美國最高法院的意見說：「毫無疑問，對於超過 1.7 億美國人來說，TikTok 提供了一個獨特而廣泛的表達管道、參與方式和社區來源。但國會已經確定，為了解決其對 TikTok 的數據收集做法以及與外國對手的關係的國家安全擔憂，分拆是必要的。」

最高法院法官 Sonia Sotomayor 和 Neil Gorsuch 已經書面同意。

美國最高法院在意見書中表示，雖然「數據收集和分析是這個數位時代的一種常見做法」，但 TikTok 的龐大規模及其「易受外國對手控制，以及該平台收集的大量敏感數據」構成了國家安全問題。

非營利組織民主科技中心 (Center for Democracy and Technology) 主任 Kate Ruane 批評最高法院的決定，她在一份聲明中說，這「損害了這個國家和世界各地數億 TikTok 使用者的言論自由」。

Ruane 說：「個人使用這款應用程式來創造、分享資訊、獲取新聞、對當前問題發表評論和促進他們的業務——這正是第一修正案旨在保護的那種表達。」

目前，TikTok 的命運掌握在即將就職的美國總統川普手中。川普曾在去年 12 月要求最高法院暫停該法案的實施，並允許其政府有機會就此事進行政治解決。川普將於下周一 (20 日) 宣誓就職，並將於 TikTok 出售的最後期限後一天上任。TikTok 執行長周受資預估將出席川普的就職典禮。

2023 年 12 月，由民主、共和兩黨議員組成的美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會 (House Select Committee on the Chinese Communist Party) 向蘋果執行長庫克和 Google 執行長皮查伊發函，敦促他們開始準備遵守這項法案，並提醒他們作為應用商店運營商的責任。

上周五，最高法院聽取 TikTok、內容創作者和美國政府的律師辯論。TikTok 的首席律師佛朗西斯科 (Noel Francisco) 辯稱，該法違反美國憲法第一修正案賦予該應用程式 1.7 億美國用戶的權利。美國政府的總檢察長普瑞洛格 (Elizabeth Prelogar) 反駁說，TikTok 與中國政府的潛在關聯構成國家安全威脅。

在辯論結束後，許多法律專家認為，最高法院似乎更傾向於支持美國政府的立場，認為 TikTok 與中國政府關係不單純。

許多 TikTok 創作者已經告訴他們的粉絲，轉向競爭對手的社群平台，如 Google 的 YouTube 和 Meta(META-US) 的聯書和 Instagram。此外，Instagram 高層也安排會議，指示員工準備迎接用戶的激增，若美國最高法院維持該法案。

中國社群媒體應用程式小紅書國際版「RedNote」本周一在蘋果 App Store 衝上榜首，顯示 TikTok 的數百萬美國用戶正在尋找替代品。