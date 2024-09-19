輝達擴大AI版圖 傳擬砸1.65億美元收購新創公司OctoAI

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-19 01:10

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《The Information》日前援引知情人士消息報導，輝達 (NVDA-US) 計劃以約 1.65 億美元的價格收購位於西雅圖的新創公司 OctoAI，目的是強化其軟體和雲端運算服務能力，目前正在進行深入談判。

OctoAI 主要銷售旨在提高人工智慧 (AI) 模型運作效率的軟體。根據 OctoAI 發給股東的文件，輝達提議以約 1.65 億美元的價格收購公司，但這還未考慮該公司的債務及其他費用。

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分析認為，這項報價可能讓 OctoAI 的股東尤其是員工不會獲得大量回報。根據合併文件，普通股股東每股只能得到 0.02 美元，那些在離職時以更高價格行使已歸屬選擇權的前員工可能會遭受損失。

OctoAI 曾從投資人籌集 1.32 億美元，投資者包括 Tiger Global Management、Madrona Venture Group 和 Amplify Partners，在 2021 年時估值約為 9 億美元。

據了解，OctoAI 成立於 5 年前，前身是 OctoML，由華盛頓大學的一個開源專案 Apache TVM 的創建者於 2019 年創立。最初，該公司專注於幫助開發者部署機器學習模型，但去年轉向銷售服務，允許開發者快速調整開放原始碼或自訂 AI 模型，無論模型所使用的晶片類型如何。

OctoAI 表示，他們主要致力於解決開發 AI 應用時的一個主要難題：如何讓機器學習模型在不同類型的處理器上表現良好。 OctoAI 的方法是，將模型轉換為不同處理器可以處理的程式碼。該公司表示，其軟體有助於更快地推出機器學習應用，同時降低運行這些模型的運算成本，而且比晶片製造商開發的客製化軟體表現更好。知情人士透露，OctoAI 去年實現數百萬美元的收入。

輝達近來收購一系列小型 AI 和雲端運算新創公司，包括年初收購兩家以色列小型新創公司 Run 和 Deci，目的是讓開發者在使用輝達晶片運行 AI 模型時成本更低、操作更便捷，因為業界一般認為輝達晶片價格昂貴且需求量大，導致公司難以以合理價格大規模運作 AI。

今年早些時候，輝達和 OctoAI 宣布與該服務相關的合作。在此之前，兩家公司也緊密合作過，例如輝達曾提前為 OctoAI 提供其最新的晶片，讓該公司測試如何在這些晶片上高效運行 AI 模型。今年，輝達推出了一款名為 Nvidia Inference Microservices 的軟體產品，旨在解決 OctoAI 專注的一些問題。