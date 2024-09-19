YouTube攜手蝦皮 進軍印尼網購市場

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-19 00:10

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根據外媒周三 (18 日) 報導，冬海集團 (SE-US) 其下線上零售公司蝦皮 (Shopee) 與 Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 達成合作協議攜手進軍印尼市場，押注 YouTube 平台將能吸引更多消費者，並在其最大的市場上領先競爭對手 TikTok 和 Lazada。

兩家公司聲明表示，YouTube 將把其購物功能擴展到擁有 2.8 億人口的印尼，蝦皮將成為首個合作夥伴。內容創作者可以在其 YouTube 影片中推廣和標記產品，觀眾可以點擊連結在蝦皮平台完成購買。兩家公司表示，創作者將獲得佣金，但沒有透露協議的其他財務細節。

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東南亞市場正迅速轉向線上消費，隨著競爭加劇，冬海集團最大的子公司蝦皮正在增加合作夥伴和特色產品。對 YouTube 來說，印尼代表著一個新的潛在成長領域，因為該公司已經在美國展開購物推廣。

投資人正在密切留意蝦皮能否保持其在東南亞電商市場的領導地位，字節跳動 (ByteDance Ltd.) 的抖音 (TikTok) 和阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 的 Lazada 都是主要挑戰者。快時尚電傷 Shein 和拼多多 (PDD-US) 旗下的 Temu 等較新的競爭者也在瞄準該地區。