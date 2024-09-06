華碩全新商務AI PC 九月底開賣 搭載獨家研發AI軟體「StoryCube」

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-06 15:36

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華碩 (2357-TW) 今 (6) 日宣布，其最新 AI 筆電 Zenbook S 14(UX5406)主打輕薄設計和智能功能，並搭載華碩自家 AI 應用程式「StoryCube」，瞄準商務人士需求，目前已經開放預購，將於 9 月 25 日正式在台灣市場銷售，

Zenbook S 14 採用高科技陶瓷鋁合金材質，機身厚度僅 1.1 公分，重量 1.2 公斤，兼顧輕便性和耐用性。產品搭載 Intel 最新 Core Ultra 7 處理器和 Arc 顯示晶片，並配備 14 吋 3K OLED 螢幕，以滿足商務用戶的高效能需求。

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在 AI 功能方面，Zenbook S 14 內建專屬 Copilot 鍵和華碩自家 AI 應用程式 StoryCube；StoryCube 能自動辨識並分類照片中的人臉、寵物和風景，大幅提升工作效率，此外，該筆電也可以通過更新，支援 Windows 11 更多 AI 功能。