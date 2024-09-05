華碩推出多款搭載最新Core Ultra 商用筆電與新一代NCU AI迷你電腦

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-05 08:31

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華碩 (2357-TW) 在 IFA 開展前舉辦全球發表會，並推出多款搭載 Intel (INTC-US) 最新 Core Ultra 處理器的 AI PC 新品，涵蓋消費級、商用及小型電腦多個領域，另外也釋出多個 AI 助理軟體，搶占 AI PC 市場。

新品陣容包括超輕薄的 ZenBook S 14 OLED 筆記型電腦、主打商務應用的 ExpertBook P 系列，以及專為 AI 設計的 NUC 小型電腦，華碩表示，新產品均具備強大的 AI 運算能力，可滿足不同用戶的需求。

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在 AI 功能方面，華碩介紹了 ExpertBook P 系列搭載的 AI Expert Meet 會議助手軟體，可實現即時會議記錄、翻譯及摘要；華碩還與 McAfee 合作開發深度偽造檢測技術，利用 Intel NPU 在本地進行 AI 影音內容真實性驗證。

此外，華碩新一代 NUC 迷你電腦採用獨家智慧散熱技術，確保 AI 應用長時間高效運行，新產品不僅在性能上有所突破，在環保及永續性方面也有進展，如採用可回收材料、提高能效等。