SpaceX遭FAA開罰 馬斯克不忍了 提告對抗：管太多 自以為很懂！

鉅亨網編譯許家華 2024-09-18 07:50

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SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周二 (17 日) 在社群媒體平台 X 上發文，稱公司計劃對美國聯邦航空管理局 (FAA) 提起訴訟，指控其在監管過程中存在「過度干預」的行為。這一舉動引發了廣泛關注，因為 SpaceX 在推進其太空探索計劃方面面臨著越來越多的監管挑戰。

此前 FAA 因去年兩次發射問題對 SpaceX 處以 633000 美元的罰款，主張 SpaceX 在發射過程中未能遵守各種許可和安全相關法規。

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馬斯克以發文指出，FAA 的某些規定和要求對 SpaceX 的運營造成了不必要的阻礙，影響了公司的發展速度和創新能力。他強調，這樣的監管方式不僅影響了 SpaceX 的商業利益，也可能對美國在全球太空競賽中的地位造成負面影響。

馬斯克在另一篇發文中指控，FAA 開罰的作法的不當，屬出於政治動機的行為。馬斯克也轉發另一篇文並回應，指出 NASA 對 SpaceX 充滿信心，能將太空人安全地往返接送地球與太空，但「FAA 好像以為他們更懂」。

FAA 表示，SpaceX 在 2023 年 7 月的 EchoStar XXIV 木星任務中使用了「未經批准的火箭推進劑場」。一個月前從佛羅裡達州卡納維拉爾角太空部隊站發射時，SpaceX 修改了其通訊計畫，並使用了未經批准的新發射控制室。FAA 稱，在發射前兩天 (即 2023 年 6 月 16 日) 明確告知 SpaceX 不會修改許可證，但 SpaceX 依然在未取得許可的情形下，進行上述操作。

馬斯克和 SpaceX 發言人沒有立即回應。FAA 沒有回應 CNBC 的置評請求。

SpaceX 一直以來都在積極推進其火箭發射和載人航天計劃，然而，近期 FAA 對其多次發射計劃進行了嚴格的審查，這使得公司在時間表上受到延誤。馬斯克表示，他希望通過法律途徑，促使 FAA 重新考慮其監管政策，以便為太空產業的發展創造更有利的環境。