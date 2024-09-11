SpaceX龍飛船順利升空！人類首次商業太空漫步 太空人將出艙行走2小時

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-11 12:24

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SpaceX 周二 (10 日) 於台灣時間 17 時 23 分一枚獵鷹 9 號火箭搭載著龍飛船從美國甘迺迪航太中心成功發射。這次任務名為「北極星黎明」，飛船內有四位太空人將參與這次的太空飛行。

原定於 8 月 26 日的發射因天氣和技術原因多次推遲，最終在 9 月 10 日進行。雖然發射時間最初設為 15 時 58 分，但由於不佳的天氣，最終選擇了 17 時 23 分的備用時機。隨著九台梅林發動機的推動，獵鷹 9 號順利升空。約 2 分 40 秒後，火箭的兩級成功分離，並在美國佛羅裡達東海岸完成回收。

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龍飛船成功進入近地軌道，該軌道的近地點約 190 公里，遠地點約 1200 公里。隨後，龍飛船將切換至約 1400 公里的遠地點，這一高度為國際空間站的三倍，也是自 1972 年阿波羅任務以來，人類飛行的最高高度。

作為此次任務的指令長，美國億萬富翁 Jared Isaacman 在龍飛船中向 SpaceX 任務控制中心表達了感謝。他表示：「如果沒有你們這 14000 人以及其他所有人的鼓勵，我們就不會踏上這次旅途，我們對此表示感謝，現在我們要開始工作了。」

這並不是 Isaacman 首次進入太空，他曾參與 2021 年 9 月的 Inspiration4 任務，這也是 SpaceX 的首次商業太空飛行。Isaacman 是電商公司「Shift4 Payments」創辦人兼執行長。

此次「北極星黎明」任務為期約五天，飛船在第一天將達到 1400 公里的高度，第二天將降至約 700 公里的高度，並在此停留至返回地球。在飛行的第三天，機組人員將進行此次任務的關鍵活動——人類首次商業太空行走，將由 Isaacman 和 Sarah Gillis 共同完成，目的是測試 SpaceX 自主研發的艙外活動服 (EVA)。

由於龍飛船沒有氣閘，進行太空行走時，整個艙室將暴露在太空真空中，所有機組成員必須穿上太空服。Isaacman 和 Gillis 將輪流出艙，測試太空服的功能與機動性。整個太空行走活動預計將持續約兩小時。

在第四天，機組人員將進行龍飛船與 SpaceX 星鏈之間的鐳射通信實驗，為未來的太空任務進行技術驗證。此外，機組人員在飛行期間還將進行約 40 次科學實驗。若一切順利，四名機組人員將於 9 月 15 日左右返回地球。