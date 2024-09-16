〈台幣〉日元升破140帶動亞幣齊升 台幣收升8.2分至31.91元

由於市場預測本周聯準會將降息，甚至不排除有一口氣降息 2 碼可能，使 日元 再度飆升，一度升破 140，並推動非美貨幣偏強整理， 新台幣 今 (16) 日一度升值 1.24 角，終場收在 31.91 元，升值 8.2 分，台北外匯經紀公司成交值 12.81 億美元。

新台幣 今日以 31.95 元、升值 4.2 分開出後，隨即呈強勁升值態勢，最高來到 31.868 元，終場收在 31.91 元，升值 8.2 分，全日高低價差也是 8.2 分。

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整體而言，全球金融市場正關注究竟聯準會是降息 1 碼或 2 碼，若幅度過小，對於美股甚至台市恐有利多出盡的壓力，但若過大，又有經濟衰退的疑慮，聯準會如何解讀利率決策、對未來經濟情勢的判斷，都將左右市場敏感神經。