〈台幣〉日元升破140帶動亞幣齊升 台幣收升8.2分至31.91元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-16 16:44
由於市場預測本周聯準會將降息，甚至不排除有一口氣降息 2 碼可能，使日元再度飆升，一度升破 140，並推動非美貨幣偏強整理，新台幣今 (16) 日一度升值 1.24 角，終場收在 31.91 元，升值 8.2 分，台北外匯經紀公司成交值 12.81 億美元。
新台幣今日以 31.95 元、升值 4.2 分開出後，隨即呈強勁升值態勢，最高來到 31.868 元，終場收在 31.91 元，升值 8.2 分，全日高低價差也是 8.2 分。
觀察主要亞幣，日元再度飆升近 0.8%，韓元也升近 0.7%，星元升約 0.3%，新台幣升值 0.26%，泰銖小升約 0.1%。
國泰證提到，8 月非農就業人口數據仍不如預期，因此，市場普遍認為聯準會 9 月降息 2 碼的機率超越 50%。
不過，元大投顧則指出，美國 8 月生產者物價指數月增 0.2%，略高於預期，市場越來越篤定本周聯準會將會降息 1 碼。
整體而言，全球金融市場正關注究竟聯準會是降息 1 碼或 2 碼，若幅度過小，對於美股甚至台市恐有利多出盡的壓力，但若過大，又有經濟衰退的疑慮，聯準會如何解讀利率決策、對未來經濟情勢的判斷，都將左右市場敏感神經。
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