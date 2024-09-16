一年來首次！日元升破140心理關卡 市場押注Fed大幅降息 

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-16 12:47

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日元兌美元周一 (16 日) 突破了 140 的關鍵心理水平，上漲 0.6% 至 139.96 日元，為 2023 年 7 月以來的最高水準。

日元本季以來上漲了 15%，是表現最好的 G10 貨幣，因為市場預期美國和日本之間的利差進一步縮小。

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聯準會 (Fed) 幾乎肯定會在周三調降利率，唯一的問題是降幅有多少，而日本央行預計週五將按兵不動。

麥格理集團駐新加坡策略師 Gareth Berry 表示，聯準會本周可能降息 50 個基點而不是 25 個基點的風險，成為推升日元的主因，「即使市場對聯準會寬鬆政策的預期沒有改變，光是時間的流逝就會推動美元兌日元走低。」

自 7 月 3 日，日元兌美元跌至最低點 161.95 以來，日元命運發生了巨大變化。它的暴跌導致日本多次干預市場以支撐日元，但上漲速度過快，導致削弱了出口商的獲利前景，進而衝擊了日股。