〈貴金屬盤後〉Fed降息在即 美元走跌 黃金再創歷史高價 RSI已近超買領域

鉅亨網編譯許家華 2024-09-14 06:28

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黃金價格周五 (13 日) 走高，創下歷史新高，因資金流入和美元下跌，對聯準會 (Fed) 即將降息的樂觀情緒提振了看漲動能。

現貨黃金交易價格上漲 0.9%，報每盎司 2582.05 美元。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 30.10 美元或 1.2%，收每盎司 2610.70 美元，盤中觸及 2614.60 美元的歷史新高，本周金價上漲 3.4%，第 34 次收盤創下史上高點紀錄。

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受主要央行貨幣寬鬆政策和美國總統大選選情緊張的推動，黃金市場多頭預計，黃金價格將飆升至新紀錄，每盎司 3000 美元的里程碑成為焦點。

Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示，隨著歐洲央行本周降低主要利率、Fed 下周可能降息以及美國通膨數據放緩，黃金和白銀市場多頭齊頭並進。

CME FedWatch 工具顯示，市場已完全消化下周降息的可能性，Fed 降息 25 個基點的可能性為 57%，降息 50 個基點的可能性為 43%，這將是 Fed 自 2020 年以來的首次降息。

德國商銀分析師表示：「市場仍預計，Fed 年底前將降息約 100 個基點，即在 9 月後剩下的兩次會議之一中必須降息 50 個基點。因此，由於未來幾個月激進的降息預期，金價可能正在上漲。」

世界黃金協會上周表示，8 月全球實物支持的黃金 ETF 連續第四個月看到淨流入。

周四，全球最大的黃金上市交易基金 SPDR 黃金 ETF (GLD-US) 持有量達到 1 月初以來的最高水準。

從技術角度來看，相對強弱指標 (RSI) 目前為 69，顯示金價正在接近 70 開始的「超買」區域。

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