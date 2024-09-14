〈貴金屬盤後〉Fed降息在即 美元走跌 黃金再創歷史高價 RSI已近超買領域
鉅亨網編譯許家華 2024-09-14 06:28
黃金價格周五 (13 日) 走高，創下歷史新高，因資金流入和美元下跌，對聯準會 (Fed) 即將降息的樂觀情緒提振了看漲動能。
受主要央行貨幣寬鬆政策和美國總統大選選情緊張的推動，黃金市場多頭預計，黃金價格將飆升至新紀錄，每盎司 3000 美元的里程碑成為焦點。
Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示，隨著歐洲央行本周降低主要利率、Fed 下周可能降息以及美國通膨數據放緩，黃金和白銀市場多頭齊頭並進。
CME FedWatch 工具顯示，市場已完全消化下周降息的可能性，Fed 降息 25 個基點的可能性為 57%，降息 50 個基點的可能性為 43%，這將是 Fed 自 2020 年以來的首次降息。
德國商銀分析師表示：「市場仍預計，Fed 年底前將降息約 100 個基點，即在 9 月後剩下的兩次會議之一中必須降息 50 個基點。因此，由於未來幾個月激進的降息預期，金價可能正在上漲。」
從技術角度來看，相對強弱指標 (RSI) 目前為 69，顯示金價正在接近 70 開始的「超買」區域。
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