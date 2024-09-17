〈貴金屬盤後〉美元走軟 Fed本周大降息前景支撐 黃金上漲 堅守紀錄高點

鉅亨網編譯許家華 2024-09-17 06:38

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受美元走軟以及美聯準會 (Fed) 本周將大幅降息的前景支撐，周一黃金價格擴大漲幅至接近歷史新高。

現貨黃金交易價格上漲 0.22%，報每盎司 2582.08 美元，盤中觸及 2589.59 美元的高點紀錄。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.1%，至每盎司 2607.80 美元。

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美元指數下降 0.4%，推升黃金對使用其他貨幣的投資者之吸引力。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示：「目前市場已經在價格上反映 Fed 降息 50 個基點的情形，這就是黃金期貨價格如此之高的原因，倘若最終 Fed 只降息 25 個基點，黃金期貨價格就會下跌。」

本週焦點是周三公佈的 Fed 利率決定。根據 CME FedWatch 工具，交易員預計降息 50 個基點的可能性為 61%。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter A. Grant 表示，川普總統周日遭二次暗殺未遂，造成一些政治不確定性，這往往對黃金有利。

澳新銀行分析師報告指出，「我們預期，黃金策略投資將復甦並推升金價。降息 100 個基點可能導致未來幾個月 200-250 噸的交易所交易基金 (ETF) 淨流入。」他們預期黃金價格「短期內將升至 2700 美元，並於 2025 年底達到 2900 美元的高位。」

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