〈陸港盤後〉陸股因中秋連假休市 港股開低走高連三日收漲

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-16 16:29

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中國股市周一 (16 日) 因中秋節連假休市，香港股市則開低震盪，三大指數一度跌逾 1%，但午後豬羊變色，港股急拉翻紅，終場小漲，連續第三個交易日收紅。

香港恒生指數 (HSI) 周一收漲 0.31% 至 17422.12 點，恒生科技指數收紅 0.51% 至 3497.45 點，國企指數收高 0.31% 至 6090.16 點，紅籌指數則收低 0.54% 至 3337.99 點。

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從盤面表現來看，科網股多數收漲，快手漲超 4%，美團漲近 3%，騰訊漲近 1%，網易跟阿里巴巴則小跌約 1%，黃金族群則全天強勢，山東黃金漲超 4%，教育類股也上漲 2%，大山教育漲超 25%，今日復牌的正乾金融控股更大漲 207%。

消息面上，金價近期再創新高，紐約 12 月黃金期貨合約突破每盎司 2600 美元關口，創歷史新高。高盛先前也發布研究報告維持 2025 年初每盎司 2700 美元的目標價，認為隨著聯準會準備降息，資管機構的流入將推動貴金屬上漲，各國央行持續的強勁需求也將繼續為其提供支撐。

但中國房地產類股走勢分歧，遠洋集團漲超 11%，萬科跌超 2%，蘋果概念股也逆勢下跌走弱，主要因為 iPhone16 首周預購量不如原先預期。

分析人士指出，今日港股由跌轉漲可能有內外兩大原因。首先，根據中國國家統計局上周六 (14 日) 發佈的數據，中國 70 城上月商品住宅銷售價格整體降幅擴大，但積極信號也已出現，一線城市新建商品住宅銷售價格跌幅縮小。此外，中國政府關於堅定不移完成全年經濟社會目標任務的言論，再度釋放出寬鬆預期。

此外，從外部來看，一方面是貿易爭端，雖然美國貿易代表辦公室宣佈將提高部分中國商品 301 關稅，但市場此前已有預期，另一方面是日元兌美元繼續升值，並自 2023 年來首度升破 140 大關，但因日本股市周一休市，亞太市場對於套利交易的擔憂有所緩解。

分析人士認為，在目前情況下，港股和 A 股都需要政策來作為觸發點。 若在美聯儲降息之後，中國的刺激政策能夠及時跟上，並且超出預期，市場有望迎來一波漲勢。