台商回台方案：國產斥15.3億於楊梅設廠 滿足捷運綠線營建市場
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-14 10:48
投資臺灣事務所昨 (13) 日公布，再添 4 家企業擴大投資臺灣，包括臺商回臺方案的國產建材實業 (2504-TW) ，與中小企業方案的 3 家。國產該案預計投資金額約 15.3 億元，計劃在桃園市楊梅區增設智能旗艦工廠，滿足桃園捷運綠線沿線的營建市場需求。
國產建材集團主要經營預拌混凝土、營造建設及建材業務，在全臺設有 27 座預拌混凝土廠、450 台環保預拌混凝土車。公司致力推動企業永續發展，將其視為營運策略的一環，並落實 ESG 架構進行企業管理決策。首創「大溯源管理模式」，建立「國產安心建材履歷」、「科技行控中心」及「混凝土研發中心」，使產品資訊全程透明化，積極創新研發各項低碳環保設備投資，成為高科技產業高效建廠的首選合作夥伴。
自 111 年申請臺商方案投資建廠後，為滿足桃園捷運綠線沿線的營建市場需求，國產計劃在桃園市楊梅區增設智能旗艦工廠，透過全智能廠控系統即時監控設備運作狀態，以優化生產效率，降低碳排。此外，公司積極開發環保建材「綠混凝土」，與發展碳礦化技術，致力永續發展與環境保護。本案預計投資金額約 15.3 億元，可創造 40 個本國就業機會。
截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引 1,534 家企業超過 2 兆 3,493 億元投資，預估創造 15 萬 3,873 個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有 317 家企業投資約 1 兆 3,003 億元，創造 8 萬 8,403 個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」有 1,026 家企業投資約 4,865 億元，創造 3 萬 7,179 個就業機會，後續尚有 25 家企業排隊待審。
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